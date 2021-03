Advertising

ilpost : È morto a 79 anni il regista francese Bertrand Tavernier - Agenzia_Ansa : E' morto all'età di 79 anni il regista francese Bertrand Tavernier. Ne ha dato notizia l'Istituto Lumière #ANSA - repubblica : ?? Cinema, e' morto Bertrand Tavernier. Il regista francese aveva 79 anni - ericcardi : Un grande. È morto Bertrand Tavernier, decano del cinema francese - valelongo : RT @mariolavia: È morto Bertrand Tavernier, uno degli ultimi grandi maestri del cinema francese. Capolavoro, 'Una domenica in campagna' ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Bertrand

la Repubblica

La notizia è arrivata dagli account dell'Institut Lumière, da Thierry Frémaux insieme ai familiari: la moglie Sarah, e i figli Nils e Tiffany.Tavernier è scomparso oggi a 79 anni. Regista, sceneggiatore, produttore, critico cinematografico e cinefilo attento. Una specie di memoria vivente del cinema e non solo. Un uomo di rara ...E'a 79 anni il regista franceseTavernier . Regista di film come 'Colpo di spugna', 'Che la festa cominci' o 'La vita e niente altro', si è spento a Saint - Maxime, nel sud della Francia. ...1974) – due César: miglior regia e miglior sceneggiatura – e «Il giudice e l'assassino» (Le juge et l'assassin, 1975) – César per la miglior sceneggiatura – si prende un periodo di pausa per poi ...È morto a 79 anni Bertrand Tavernier, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico francese famoso soprattutto per i suoi film interpretati da ...