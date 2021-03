Morte Guerini, Menichini: 'La sua anima è nello spogliatoio' (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA - Leonardo Menichini , allenatore della Lazio Primavera , ricorda Daniel Guerini , giovane giocatore della squadra scomparso il 24 marzo in un incidente stradale sulla Palmiro Togliatti, nota ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA - Leonardo, allenatore della Lazio Primavera , ricorda Daniel, giovane giocatore della squadra scomparso il 24 marzo in un incidente stradale sulla Palmiro Togliatti, nota ...

Advertising

zazoomblog : Morte Guerini Menichini: La sua anima è nello spogliatoio - #Morte #Guerini #Menichini: #anima - TorinoFCFeed : Morte Guerini, il ricordo di Federico Cairo - pasqualinipatri : Morte Guerini, Caravello: “Era un figlioccio della nostra scuderia. Aveva le qualità giuste per diventare profesiso… - LALAZIOMIA : Morte Guerini, Caravello: “Era un figlioccio della nostra scuderia. Aveva le qualità giuste per diventare profesiso… - sportli26181512 : Morte #Guerini: pm indaga per omicidio stradale: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per fare luce sull'incid… -