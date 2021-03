Lutto a Uomini e Donne: scomparso l’ex cavaliere Fabio Donato Saccu (Di giovedì 25 marzo 2021) scomparso Fabio Donato Saccu Giunge una dolorosa notizia in queste ultime ore, che ha lasciato di stucco tutti. È scomparso l’ex cavaliere di Uomini e Donne, Fabio Donato Saccu a soli 46 anni. Di origini sarde, sua mamma è di Pozzomaggiore, comune della provincia di Sassari, si era stabilito in Piemonte. Gli affezionati del dating L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 25 marzo 2021)Giunge una dolorosa notizia in queste ultime ore, che ha lasciato di stucco tutti. Èdia soli 46 anni. Di origini sarde, sua mamma è di Pozzomaggiore, comune della provincia di Sassari, si era stabilito in Piemonte. Gli affezionati del dating L'articolo proviene da Novella 2000.

