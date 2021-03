Lichtsteiner: “Complimenti all’Inter, ha capito che per vincere avrebbe dovuto prendere gli ex juventini” (Di giovedì 25 marzo 2021) Raggiunto da TuttoJuve.com, Stephan Lichtsteiner ha commentato l’andamento del campionato, che vede l’Inter di Conte ben salda al comando. Secondo lo svizzero ex Lazio e Juventus, i motivi di questa splendida stagione dei nerazzurro andrebbero ricercati nella presenza di ex juventini nella società: “Bisogna fare i Complimenti all’Inter perché ha capito che per vincere doveva comprare gli juventini. Ricordiamoci che dopo la tempesta, esce sempre il sole”. Foto: sito Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 marzo 2021) Raggiunto da TuttoJuve.com, Stephanha commentato l’andamento del campionato, che vede l’Inter di Conte ben salda al comando. Secondo lo svizzero ex Lazio e Juventus, i motivi di questa splendida stagione dei nerazzurro andrebbero ricercati nella presenza di exnella società: “Bisogna fare iperché hache perdoveva comprare gli. Ricordiamoci che dopo la tempesta, esce sempre il sole”. Foto: sito Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

