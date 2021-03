Laura Boldrini e la strana giustificazione per la prenotazione del parrucchiere affidata all’assistente (Di giovedì 25 marzo 2021) Laura Boldrini dopo la risposta fornita ieri al Fatto Quotidiano oggi in un’intervista a Repubblica ritorna sulla storia della sua assistente e della sua colf che l’hanno accusata la prima per un ritardo sulla liquidazione e l’altra anche per essersi vista negare lo smart working pur avendo tre figli. Oggi la deputata Dem spiega che badare ad alcune esigenze personali come la prenotazione del parrucchiere erano incombenze che Roberta, l’assistente, sapeva dover coprire a volte. Boldrini racconta che per lei sarebbe stato difficile avendo una tutela e non potendosi muovere liberamente: Foto IPP/Maurilio Boldrini/Andrea Giachi Quando ha chiesto di poter proseguire con lo smart working? «A maggio. Voleva lavorare ancora da casa, perché era insorto un problema con il figlio. Le ho fatto ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021)dopo la risposta fornita ieri al Fatto Quotidiano oggi in un’intervista a Repubblica ritorna sulla storia della sua assistente e della sua colf che l’hanno accusata la prima per un ritardo sulla liquidazione e l’altra anche per essersi vista negare lo smart working pur avendo tre figli. Oggi la deputata Dem spiega che badare ad alcune esigenze personali come ladelerano incombenze che Roberta, l’assistente, sapeva dover coprire a volte.racconta che per lei sarebbe stato difficile avendo una tutela e non potendosi muovere liberamente: Foto IPP/Maurilio/Andrea Giachi Quando ha chiesto di poter proseguire con lo smart working? «A maggio. Voleva lavorare ancora da casa, perché era insorto un problema con il figlio. Le ho fatto ...

Advertising

FratellidItalia : ?? 'Ho dato le dimissioni sfinita'. Le dichiarazioni che imbarazzano Laura #Boldrini - AMorelliMilano : Hai capito la #Boldrini - LegaSalvini : CORRIERE DELL'UMBRIA: LAURA #BOLDRINI, I RACCONTI CHOC DELLE SUE EX COLLABORATRICI: 'MALPAGATE E MALTRATTATE' - FiloDellePiane : RT @lucianocapone: Anche Laura Boldrini, come Nicola Morra, non ha la scorta bensì la “tutela”. (via Repubblica) - Luca9414 : RT @lucianocapone: Anche Laura Boldrini, come Nicola Morra, non ha la scorta bensì la “tutela”. (via Repubblica) -