La fossa per occultare il cadavere di Ilenia Fabbri scavata dal suo ex | le accuse di Barbieri

E' stata mostrata oggi, da diverse trasmissioni ( le immagini che vi mostriamo in apertura sono quelle viste nella puntata odierna di Storie Italiane) la fossa che, a detta di Barbieri, l'ex marito di Ilenia Fabbri aveva scavato con le sue mani. Una fossa vicino a un cavalcavia: lì Claudio Nanni avrebbe voluto che l'assassino di sua moglie, dopo averla uccisa e non spaventata, l'avesse seppellita. Se non fosse vero questo piano criminale che i due avevano progettato insieme, come farebbe il Barbieri a sapere che proprio in quel punto, indicato agli inquirenti, c'era una fossa? Le risposte potrebbero essere diverse e la difesa del Nanni è pronta a ribadire che Claudio non ha nulla a che fare con la morte di Ilenia, che non aveva pagato per uccidere la ...

