Koulibaly e Fabian Ruiz ai titoli di coda? Entrambi potrebbero partire (Di giovedì 25 marzo 2021) Si tratterebbe di un vero e proprio bottino del valore di 100 milioni di euro da aggiungere alla cassaforte del Napoli. Le due pedine fondamentali del club azzurro, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, sarebbero pronti a dire addio al termine della stagione. Sia il difensore centrale che il centrocampista stanno ricevendo richieste molto allettanti da prestigiose squadre europee. Secondo l'edizione giornaliera de 'Il Roma' , con la cessione dei due calciatori, il presidente Aurelio De Laurentiis incasserebbe la giusta cifra per risolvere le problematiche economiche del club. Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbero Entrambi finire sul mercato durante la prossima sessione di calciomercato estivo, così da far respirare le casse del Napoli. ADL si è sacrificato ...

