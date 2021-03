' Io feto | tu aborto' | disgustosi messaggi di odio a una studentessa che ha interrotto una gravidanza

Advertising

Corriere : Torna a scuola dopo l’aborto: sulla porta della classe trova biglietti offensivi con il disegno di un feto - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Piacenza, torna a scuola dopo l'aborto e sulla porta della classe trova biglietti offensivi con il disegno di un feto https… - repubblica : Piacenza, torna a scuola dopo l'aborto e sulla porta della classe trova biglietti offensivi con il disegno di un fe… - StraNotizie : Piacenza, torna a scuola dopo l'aborto e sulla porta della classe trova biglietti offensivi con il disegno di un fe… - morettweet : RT @Corriere: Torna a scuola dopo l’aborto: sulla porta della classe trova biglietti offensivi con il... -

Ultime Notizie dalla rete : feto aborto

La ragazza, tornata a scuola, ha trovato dei messaggi disgustosi come "Io, tu" o "Ho bisogno di afFETO'. Altri recitavano 'Questo eri tu', sempre con l'immagine del. Anno 2021. ...... appesi dei fogli con disegni di une scritte come "Ho bisogno di afFeto"; "Questo eri tu" "Mi hanno buttato in mezzo all'utero e ne sono uscito embrione" e "Io, tu". Leggi anche ...Piacenza, in una scuola superiore, una ragazzina tornando in classe dopo aver affrontato un aborto, ha trovato biglietti offensivi ...Una storia disgustosa, che dovrebbe far capire tante cose sulla violenza che ogni giorno subiscono le donne che rivendicano il diritto di decidere sul proprio corpo. Stavolta la vittima della misogini ...