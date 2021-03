Diocesi di Napoli | una dura decisione per la Domenica delle Palme

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 25 marzo 2021) La pandemia influenza pesantemente anche le singolecon conseguenti restrizioni per i riti della Settimana Santa. Ladiha deciso per un ulteriore “restringimento” per la prossima. Non ci sarà la canonica distribuzione dei ramoscelli d’ulivo né tantomeno, a Pasqua, la distribuzione dell’acqua santa. Lapresa dal nuovo L'articolo proviene da La Luce di Maria.