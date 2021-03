Covid | positivo operatore ‘no vax’ all’ospedale di Lavagna | 9 contagiati

(Di giovedì 25 marzo 2021) GENOVA – Due nuovi cluster covid accesi nelle ultime ore in Liguria. “Il primo è un episodio analogo a quello avvenuto all’ospedale San Martino di Genova, che si è verificato all’ospedale di Lavagna, dove un membro del personale sanitario, che ha rifiutato il vaccino, ha verosimilmente causato il contagio di altri nove pazienti, già ricoverati per altre ragioni- annuncia il governatore Giovanni Toti, nel punto stampa di ieri fine giornata sull’andamento della pandemia- il tema dell’obbligo vaccinale del personale sanitario è molto delicato e mi auguro che il legislatore nazionale corra ai ripari al più presto”.

Advertising

MediasetTgcom24 : Ancona, l'infermiera e il bimbo operato all'intestino e positivo al Covid: la foto che commuove il web #salesi… - lucianonobili : La carezza dell’infermiera dell’ospedale di Ancona al piccolo Matteo, di appena sette mesi, positivo al #Covid, ric… - Inter : ?? | COMUNICATO Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di… - bioccolo : RT @TAEshadowlikeme: mia zia, mio zio e i miei cuginetti tutti positivi al covid. questo perché il datore di lavoro di mia zia (CONSAPEVOLE… - criscuolo_m : RT @lucianonobili: La carezza dell’infermiera dell’ospedale di Ancona al piccolo Matteo, di appena sette mesi, positivo al #Covid, ricovera… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivo

Agenzia ANSA

Attraverso un triage telefonico viene valutato il bisogno dell'assistitoalin isolamento domiciliare, dei suoi contatti in isolamento fiduciario o dei casi sospetti. Quindi, le Usca ...... proprio nel giorno in cui venivano scoperti i primi casi di- 19". Lì resta soltanto un ... Tornato a casa il 21 aprile, ma ancora, Colombo è dovuto rimanere in isolamento un altro mese, "...