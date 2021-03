Covid in Puglia, schizzano i contagi oltre 2mila e altri 37 morti: tasso positività al 16%. Consegnati i monoclonali (Di giovedì 25 marzo 2021) BARI - Boom di contagi in Puglia nelle ultime 24 ore: sono 2.033 quelli accertati su 12807 tamponi processati. Il tasso di positività schizza al 15,8%. I nuovi casi sono così distribuiti: 858 in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 25 marzo 2021) BARI - Boom diinnelle ultime 24 ore: sono 2.033 quelli accertati su 12807 tamponi processati. Ildischizza al 15,8%. I nuovi casi sono così distribuiti: 858 in ...

TgrRaiPuglia : Pesante bollettino sui contagi in #Puglia. Tasso di positività sui test registrati del 15,8%. Le situazioni più all… - PaoloMadonnaDF : Bollettino 25/03/2021: corsa a otto – Lombardia, Piemonte, E. Romagna, Campania, Lazio, Puglia, Veneto e Toscana.… - AnsaPuglia : Covid: sindaco e parroco a inaugurazione bar, sanzionati. Primo cittadino di San Pietro Vernotico scrive lettera di… - BortoneMauro : RT @LecceSette: Covid, più di 2mila tamponi positivi in Puglia, in provincia di Lecce sono 152 -