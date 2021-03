Coronavirus Nettuno | 16 nuovi casi | i positivi salgono a 225

(Di giovedì 25 marzo 2021) Nella giornata di oggi asi sono registrati ben sedicidi: tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Gli attualmentea 225, di cui ben 12 pazienti ospedalizzati. Leggi anche: Covid Lazio: in salitae decessi. “Tassi di occupazione dei posti letto poco sopra soglia” su Il Corriere della Città.

Sono diciannove i nuoci casi diregistrati anelle ultime 48 ore. Quattro sono stati ricoverati, mentre gli altri sono stati posti ...Sono undici i nuovi casi diregistrati a. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Tra questi figurano anche due persone ...L’Asl Roma 6 comunica che, nella giornata odierna, i cittadini attualmente positivi al coronavirus nel comune di Anzio sono 263 (rispetto ai 180 della settimana scorsa), con 83 nuovi casi in sette gio ...Sono undici i nuovi casi di Coronavirus registrati a Nettuno. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Tra questi figurano anche due persone che ...