Carlo Conti e l'omaggio al suo amico fraterno Fabrizio Frizzi (Di giovedì 25 marzo 2021) Non ama parlare del suo grande amico Fabrizio Frizzi e di tutto quello che è successo dal maledetto giorno in cui il conduttore si è sentito male e ha poi scoperto di essere malato. Ma oggi, che è passato del tempo dalla morte di Fabrizio, Carlo Conti sceglie di ricordarlo. Sedici minuti, una puntata di Ossi di seppia interamente dedicata a Fabrizio, in occasione dell'anniversario della sua morte. Carlo Conti ripercorre da solo, davanti a una telecamera, i momenti di quei mesi complicati. Dalla telefonata più brutta ricevuta, con la quale veniva informato dal malore di Fabrizio, alle ore di attesa. Non si sapeva che cosa avesse e anche dopo l'uscita dalla terapia intensiva iniziava una nuova fase: bisognava capire il ...

