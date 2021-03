Black Widow e Crudelia usciranno contemporaneamente in sala e su Disney+ (Di giovedì 25 marzo 2021) La Disney ha annunciato che Black Widow, il cinecomic Marvel con Scarlett Johansson, non arriverà più nei cinema a maggio come inizialmente previsto. La nuova data d’uscita è il 9 luglio, ma non è la sola novità. L’annuncio di Disney Mentre le sale cinematografiche iniziano lentamente a riprendersi negli Stati Uniti, gli studi di Hollywood stanno rivedendo i loro piani di distribuzione. In particolare, Disney ha annunciato una modifica nel rilascio di titoli attesi come “Black Widow”, “Crudelia”, “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”, “Luca” della Pixar e molti altri. In particolare, i primi due film saranno distribuiti in anteprima su Disney+ contemporaneamente all’uscita nelle sale. “Crudelia” arriva il 28 maggio e “Black ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) La Disney ha annunciato che, il cinecomic Marvel con Scarlett Johansson, non arriverà più nei cinema a maggio come inizialmente previsto. La nuova data d’uscita è il 9 luglio, ma non è la sola novità. L’annuncio di Disney Mentre le sale cinematografiche iniziano lentamente a riprendersi negli Stati Uniti, gli studi di Hollywood stanno rivedendo i loro piani di distribuzione. In particolare, Disney ha annunciato una modifica nel rilascio di titoli attesi come “”, “”, “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”, “Luca” della Pixar e molti altri. In particolare, i primi due film saranno distribuiti in anteprima suall’uscita nelle sale. “” arriva il 28 maggio e “...

