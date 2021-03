Benevento | Iago Falque e Depaoli i rinforzi di Inzaghi

Advertising

ProfidiAndrea : ?? #Benevento, svolta per #Letizia! ?? 'Gaetano Letizia, Iago Falque e Depaoli hanno preso parte alla seduta' 'Pippo… - ParmaLiveTweet : Benevento, assenti solo i nazionali. Rientrano Depaoli, Letizia e Iago Falque - ottopagine : Benevento, convocati anche Letizia, Depaoli e Iago Falque #Benevento - TUTTOJUVE_COM : QUI BENEVENTO - Out Letizia contro la Juventus, Inzaghi valuta De Paoli e Iago Falque - Max_Mogavero : #Benevento, per la gara contro la #Juventus Inzaghi potrebbe convocare anche Iago Falque e Depaoli che hanno ripres… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Iago

Corriere dello Sport.it

- Il riposo dei guerrieri. Due giorni di completo relax per godersi l'impresa più importante della loro carriera. Una vittoria, quella in casa della Juventus , che sarà certamente l'emblema ......c'è un rush finale da affrontare al massimo della concentrazione da parte del, in modo da ... Hanno preso parte alla seduta anche i vari Depaoli, Letizia eFalque che avranno tutto il ...BENEVENTO - Il riposo dei guerrieri. Due giorni di completo relax per godersi l'impresa più importante della loro carriera. Una vittoria, quella in casa della Juventus, che sarà certamente l'emblema d ...L’ultima sosta della stagione può essere il momento propizio. Il Benevento in questi giorni potrebbe riaprire il capitolo dei rinnovi, tema urgente in particolare per quei calciatori con il contratto ...