Avanti un altro di sera | Paola Barale e Laura Freddi ospiti?

Da domenica 11 aprile "Avanti un altro!" condotto da Paolo Bonolis raddoppia l'appuntamento settimanale. In prima serata andrà in onda un'edizione con ospiti vip. Su Instagram Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha pubblicato un selfie con Paola Barale annunciandone la partecipazione. Ci sarà anche Laura Freddi? "Avanti un altro!" raddoppia l'appuntamento settimanale per la gioia dei fan. Da lunedì a sabato il programma condotto da Paolo Bonolis

