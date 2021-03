Aria: azzerato il CDA. A capo della campagna vaccinale un amministatore unico (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Cda di Aria oggi si è dimesso in blocco. E così la società accusata per i disagi che si sono verificati nella campagna vaccinale in Lombardia ha lasciato l’incarico. Lorenzo Gubian da oggi è l’amministratore unico e dg di Aria “fino all’approvazione del bilancio”. Fonte notizia: adnKronos. La Lombardia resta in attesa che il sistema di vaccinazione diventi più effficiente e finisca di brancolare nel buio delle disfunzioni continue. Molti lombardi con anni superiore a 80 restano da vaccinare. Quanti? Si spera che anche questo dato si conosca con precisione al più presto insieme alla data di vaccinazione dei singoli. Leggi su webzeta (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Cda dioggi si è dimesso in blocco. E così la società accusata per i disagi che si sono verificati nellain Lombardia ha lasciato l’incarico. Lorenzo Gubian da oggi è l’amministratoree dg di“fino all’approvazione del bilancio”. Fonte notizia: adnKronos. La Lombardia resta in attesa che il sistema di vaccinazione diventi più effficiente e finisca di brancolare nel buio delle disfunzioni continue. Molti lombardi con anni superiore a 80 restano da vaccinare. Quanti? Si spera che anche questo dato si conosca con precisione al più presto insieme alla data di vaccinazione dei singoli.

