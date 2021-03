Vaccini: l’Europa disarmata deve contare sullo zio d’America, come dopo il 1945 (Di mercoledì 24 marzo 2021) A oltre 70 anni dal Piano Marshall che risollevò l’Europa dalle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, l’America potrebbe tornare in soccorso dei suoi vecchi e nuovi alleati, assicurando loro una parte del proprio surplus di Vaccini contro la Covid-19. Oggi come allora, la generosità d’Oltreoceano potrebbe però nascondere importanti interessi legati non solo alla solidarietà. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parteciperà domani al vertice virtuale dei leader dell’Unione europea in tema di Vaccini, dopo aver accettato l’invito del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel quadro di un ennesimo tentativo di di “ricostruire” l’alleanza atlantica. Se l’agenda dell’incontro si concentrerà in primis sulle misure adottate da Bruxelles per aumentare le consegne dalla casa farmaceutica ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021) A oltre 70 anni dal Piano Marshall che risollevòdalle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, l’America potrebbe tornare in soccorso dei suoi vecchi e nuovi alleati, assicurando loro una parte del proprio surplus dicontro la Covid-19. Oggiallora, la generosità d’Oltreoceano potrebbe però nascondere importanti interessi legati non solo alla solidarietà. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parteciperà domani al vertice virtuale dei leader dell’Unione europea in tema diaver accettato l’invito del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel quadro di un ennesimo tentativo di di “ricostruire” l’alleanza atlantica. Se l’agenda dell’incontro si concentrerà in primis sulle misure adottate da Bruxelles per aumentare le consegne dalla casa farmaceutica ...

