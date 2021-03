Un talpa spiffera | I 2 motivi per cui il lockdown non finirà

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : talpa spiffera

Il serbo aveva minacciato senza veli lachele modifiche tattiche, dopo aver detto di averne finta una ad hoc (la difesa a tre, mai utilizzata) proprio per smascherarlo. Ma nel gelo di ...In questo momento nessuno di noi vorrebbe trovarsi nei panni del calciatore del Bologna chetutto ai giornalisti. No, non ce lo meritiamo. L'ennesima sfuriata di Sinisa Mihajlovic è ...''. ...È sempre la talpa di palazzo, a darci una dritta per tastare il polso ai governanti: “Già oggi, nei corridoi, si discute della strategia da adottare sul coprifuoco, una misura sanitariamente inutile, ...C’è questo boiardo, molto ben inserito nelle stanze del potere. Una volta, lo si sarebbe definito “organico”. Ebbene, costui ci tiene a far trapelare un umore, un sentimento che circola negli ambienti ...