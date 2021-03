Terna, Donnarumma: "Orgoglioso per i risultati raggiunti nel 2020" (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Siamo orgogliosi di come le persone di Terna si siano adoperate con competenza e passione nel corso di un anno complesso come il 2020 per assicurare in ogni momento la disponibilità di un bene essenziale per la collettività come l'energia elettrica: garantire la sicurezza del loro operato è stata la nostra priorità". Ad affermarlo in una nota è Stefano Donnarumma, l'amministratore delegato e direttore generale di Terna commentando i risultati del 2020. Tutte le azioni messe in atto dall'azienda, infatti, sottolinea Donnarumma, "soprattutto a partire dal secondo semestre, hanno prodotto risultati che potevano apparire inimmaginabili lo scorso giugno, sia sul fronte della resilienza riguardo gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sia per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Siamo orgogliosi di come le persone disi siano adoperate con competenza e passione nel corso di un anno complesso come ilper assicurare in ogni momento la disponibilità di un bene essenziale per la collettività come l'energia elettrica: garantire la sicurezza del loro operato è stata la nostra priorità". Ad affermarlo in una nota è Stefano, l'amministratore delegato e direttore generale dicommentando idel. Tutte le azioni messe in atto dall'azienda, infatti, sottolinea, "soprattutto a partire dal secondo semestre, hanno prodottoche potevano apparire inimmaginabili lo scorso giugno, sia sul fronte della resilienza riguardo gli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sia per ...

