Svegliati amore mio | il cast

Non c'è solo Sabrina Ferilli nel cast di Svegliati amore mio, la fiction che Canale 5 propone dal 24 marzo 2021 e che vede l'attrice tornare sul set di una serie Mediaset due anni dopo il successo de L'amore strappato. Sono infatti numerosi gli attori e le attrici che vedremo nel corso delle puntate. Alla Ferilli è andato il ruolo della protagonista, affiancata da volti noti della fiction italiana, pronti ad emozionare il pubblico con una storia ispirata a fatti di cronaca realmente accaduti e che riguardano un tema di cui si sente ancora oggi parlare. Sabrina Ferilli è Nanà Santoro In un piccolo paese di provincia, affacciato sul mare ma colorato dalle polveri rosse di un'incombente acciaieria, Nanà trascorre una vita serena con il marito Sergio (Ettore Bassi), operaio siderurgico, e la loro figlia Sara (Caterina ...

