Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale da lunedì mattina (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ex premier Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale dal mattino di lunedì 22 marzo 2021 per “problematiche di salute” non meglio precisate. Lo ha reso noto oggi, mercoledì 24 marzo, il suo avvocato, Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo Ruby Ter, in svolgimento alla Fiera di Milano. “Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei Silvio Berlusconi è da lunedì mattina ospedalizzato”, ha spiegato il legale. A metà gennaio Berlusconi, 84 anni, era stato ricoverato un paio di giorni all’ospedale del Principato di Monaco per controlli urgenti legati a problemi cardiaci. In precedenza, a settembre 2020, il leader di Forza Italia era stato contagiato dal Covid-19, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’ex premierindal mattino di22 marzo 2021 per “problematiche di salute” non meglio precisate. Lo ha reso noto oggi, mercoledì 24 marzo, il suo avvocato, Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo Ruby Ter, in svolgimento alla Fiera di Milano. “Per problematiche di salute su cui non mi dilunghereiè daospedalizzato”, ha spiegato il legale. A metà gennaio, 84 anni, era statoun paio di giorni all’del Principato di Monaco per controlli urgenti legati a problemi cardiaci. In precedenza, a settembre 2020, il leader di Forza Italia era stato contagiato dal Covid-19, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Silvio Berlusconi 'per problematiche di salute è ospedalizzato da lunedì mattina'. Lo ha reso noto il suo l… - repubblica : ?? L'avvocato di Silvio Berlusconi: 'E' ricoverato da lunedi' mattina' - LiciaRonzulli : Non ho mai avuto paura di difendere le mie idee, la proposta di legge per l’obbligo vaccinale del personale sanitar… - TuttoMercatoWeb : Silvio Berlusconi ricoverato. Il legale: 'Da lunedì in ospedale per motivi di salute' - CCKKI : RT @Corriere: L’ex premier «è ospedalizzato per problematiche di salute» -