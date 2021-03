Schiantato in bici alla curva delle “Orfanelle” muore 22enne

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 24 marzo 2021) . Dopo alcuni giorni di coma, se n’è andato nella giornata del 23 marzo all’Ospedale Maggiore, dove era stato ricoverato Non ce l’ha fatta lo studente pescareseilvittima, il 19 marzo scorso siin, in una tragica caduta in. Dopo alcuni giorni di coma,