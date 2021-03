Save the Children-Ferrero, insieme per dare un futuro ai bambini (Di mercoledì 24 marzo 2021) Contro diseguaglianze e povertà, e per costruire un mondo migliore per i bambini, “la collaborazione tra il mondo profit e non profit è molto importante. Tutti oggi parliamo degli Obiettivi del millennio, gli Sdgs, e l’Sdgs numero 17 parla proprio di partnership pubblico-privato-società civile, elemento importantissimo sul quale spingere perché, soprattutto in un mondo sconvolto dal Covid che ha fatto arretrare tutti gli obiettivi che ci eravamo posti e aumentare i tassi di povertà, e che è stato un enorme acceleratore di diseguaglianza, bisogna creare alleanze forti che mettano a fattor comune competenze diverse di attori diversi e questo secondo me è un buon esempio”. Così all’AdnKronos Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children Italia, sull’annuncio di oggi del rinnovo della partnership strategica con ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Contro diseguaglianze e povertà, e per costruire un mondo migliore per i, “la collaborazione tra il mondo profit e non profit è molto importante. Tutti oggi parliamo degli Obiettivi del millennio, gli Sdgs, e l’Sdgs numero 17 parla proprio di partnership pubblico-privato-società civile, elemento importantissimo sul quale spingere perché, soprattutto in un mondo sconvolto dal Covid che ha fatto arretrare tutti gli obiettivi che ci eravamo posti e aumentare i tassi di povertà, e che è stato un enorme acceleratore di diseguaglianza, bisogna creare alleanze forti che mettano a fattor comune competenze diverse di attori diversi e questo secondo me è un buon esempio”. Così all’AdnKronos Daniela Fatarella, direttrice generale ditheItalia, sull’annuncio di oggi del rinnovo della partnership strategica con ...

