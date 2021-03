Ps5 | retrocompatibilità totale? Tutto nelle mani del nuovo brevetto

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il sogno dei gamer è finalmente realtà? Ps5 potrebbe essere retrocompatibile con tutti i titoli Playstation. Ilfa ben sperare Ps5 è un punto ormai stabile del gaming nonostante siano ancora pochi i titoli disponibili per la console. A questo proposito ci ha pensato Sony che, chiudendo definitivamente gli store delle vecchie Playstation, ha in mente di rendere proprio l’ultima arrivata finalmente retrocompatibile con ogni titolo del passato. L’indizio che porta a trarre queste conclusioni arriverebbe direttamente da unSony appena registrato. Secondo tale, l’idea della casa videoludica giapponese, sarebbe quella di inserire un sistema per l’assegnazione dei Trofei, sulla nuova console, verso tutti quei giochi che non li supportano. Leggendo tra le righe di questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ps5 retrocompatibilità

L'esistenza di questo brevetto, purtroppo, non implica l'arrivo dellatotale suma non è comunque da escludere. Se ciò fosse vero comunque siamo certi che molti di voi ...... data l'assenza disia in PS4 che in. L'annuncio ufficiale sarebbe atteso entro la fine del mese. Continuate a seguirci, vi aggiorneremo non appena si saprà qualcosa. Nell'...