Marta, aggredita con 23 coltellate mentre faceva jogging (Di mercoledì 24 marzo 2021) La ragazza aggredita ieri da un 15enne mentre faceva jogging versa in gravissime condizioni. La pista iniziale era quella di un tentativo di rapina finita male, ma i fendenti inferti alla ragazza sono stati ventitré: troppi, secondo gli inquirenti, per esser stati sferrati per un tentativo di rapina. Accantonata anche la pista passionale, poiché ascoltati amici e parenti di Marta, è stato assodato che la giovane conosceva a malapena il suo aggressore. Il movente di tanta violenza resta pertanto ad oggi un mistero, che gli inquirenti stanno tentando di dipanare. Intanto, il legale del minorenne ha fatto sapere con un comunicato che: “Quale che sia il movente e l’evento scatenante, le modalità e le circostanze dell’azione fanno pensare a un disagio, ad un disturbo profondo che andrà ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) La ragazzaieri da un 15enneversa in gravissime condizioni. La pista iniziale era quella di un tentativo di rapina finita male, ma i fendenti inferti alla ragazza sono stati ventitré: troppi, secondo gli inquirenti, per esser stati sferrati per un tentativo di rapina. Accantonata anche la pista passionale, poiché ascoltati amici e parenti di, è stato assodato che la giovane conosceva a malapena il suo aggressore. Il movente di tanta violenza resta pertanto ad oggi un mistero, che gli inquirenti stanno tentando di dipanare. Intanto, il legale del minorenne ha fatto sapere con un comunicato che: “Quale che sia il movente e l’evento scatenante, le modalità e le circostanze dell’azione fanno pensare a un disagio, ad un disturbo profondo che andrà ...

