Lotito non risponde sul rinnovo di Simone Inzaghi | “No comment”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Le dichiarazioni del papà di Inzaghi? Non entro in dinamiche mediatiche, non ho nulla da rispondergli. Sul rinnovo di Simone, no comment. Il padre di Inzaghi ieri non aveva escluso la possibilità che il figlio potesse accettare la panchina del Napoli, anzi. Anche perché ancora non viene raggiunto un accordo per il rinnovo di Inzaghi con la Lazio.

