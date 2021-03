Lazio | morto in un incidente stradale Daniel Guerini della Primavera

Advertising

Commenta per primo Lutto in casa: èDaniel Guerini, calciatore della squadra Primavera biancoceleste. Il centrocampista classe 2002 ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 20 a Roma, in via ...Daniel Guerini , calciatore dellaPrimavera , è il 19ennedopo il grave incidente stradale avvenuto intorno alle 20 a Roma , in via Palmiro Togliatti, all'incrocio con viale dei Romanisti. Sul posto sono intervenuti i ...Terribile notizia per il mondo Lazio e per quello del calcio in generale. Daniel Guerini, giovane fantasista della Lazio Primavera, è morto in un incidente automobilistico in via ...La Lazio piange Daniel Guerini, calciatore della Primavera. Il giocatore è stato vittima di un bruttissimo incidente, i dettagli ...