Lazio, l'assessore D'Amato a TPI: "Pronti a far produrre qui lo Sputnik. Dopo Pasqua scuole aperte" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Assessore D'Amato, il Lazio è in zona rossa ormai dal 15 marzo, quali sono le prospettive di evoluzione epidemica nella Regione? Al momento qual è l'indice Rt regionale? "Siamo cautamente ottimisti, prevediamo un ulteriore e lieve miglioramento degli indicatori, in particolare domani la stima dell'indice Rt dovrebbe tornare sotto 1 nella nostra regione. Due settimane fa l'indicatore era a 1,31, la scorsa settimana eravamo a 1,09 e, secondo le nostre previsioni, domani dovremmo scendere intorno a 0,99, indicando un leggero miglioramento dell'incidenza e della curva epidemica". Prevede un cambio di "colore" a livello regionale?"Il Lazio potrà passare in zona arancione, se i dati rispetteranno le previsioni, anche se solo per pochi giorni prima di Pasqua, quando tutta Italia tornerà in zona rossa". Oggi il premier Mario ...

