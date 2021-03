Lamorgese: “Troppi sbarchi dalla Libia, l’Ue li fermi. Serve nuovo patto sui migranti” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Registriamo un aumento dei flussi migratori provenienti soprattutto dalla Libia dove, dopo un lungo periodo di instabilita?, si e? appena insediato un governo di unita? nazionale con l’obiettivo di portare i libici alle elezioni il prossimo 24 dicembre. Ho gia? preso contatto con il mio omologo libico, Khaled Mazen, e conto quanto prima di incontrarlo. I dati evidenziano l’assoluta urgenza di un intervento concreto dell’Unione europea che preceda gli esiti del complesso negoziato sul patto sull’immigrazione e l’asilo”. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese commenta a Repubblica il relativo aumento degli sbarchi avvenuto nei primi mesi del 2020, oltre 6.000, e chiede con forza un intervento europeo. Il primo marzo, il ministero dell’Interno ha pubblicato i dati relativi agli ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Registriamo un aumento dei flussi migratori provenienti soprattuttodove, dopo un lungo periodo di instabilita?, si e? appena insediato un governo di unita? nazionale con l’obiettivo di portare i libici alle elezioni il prossimo 24 dicembre. Ho gia? preso contatto con il mio omologo libico, Khaled Mazen, e conto quanto prima di incontrarlo. I dati evidenziano l’assoluta urgenza di un intervento concreto dell’Unione europea che preceda gli esiti del complesso negoziato sulsull’immigrazione e l’asilo”. La ministra dell’Interno Lucianacommenta a Repubblica il relativo aumento degliavvenuto nei primi mesi del 2020, oltre 6.000, e chiede con forza un intervento europeo. Il primo marzo, il ministero dell’Interno ha pubblicato i dati relativi agli ...

Advertising

cassiocherea : @matteosalvinimi Nordafricano! Fino a quando #draghi #lamorgese approfittetete della pazienza ns? Almeno che nn ne… - Philo1936 : RT @francofontana43: Stato dell’accoglienza. È confermato, per non dire ufficiale: Lamorgese è peggiore di Salvini. Spiace doverlo ammetter… - paoloforneris : RT @francofontana43: Stato dell’accoglienza. È confermato, per non dire ufficiale: Lamorgese è peggiore di Salvini. Spiace doverlo ammetter… - Gianchi60 : RT @francofontana43: Stato dell’accoglienza. È confermato, per non dire ufficiale: Lamorgese è peggiore di Salvini. Spiace doverlo ammetter… - Elisa_Buzz : RT @francofontana43: Stato dell’accoglienza. È confermato, per non dire ufficiale: Lamorgese è peggiore di Salvini. Spiace doverlo ammetter… -