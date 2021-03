Katy Perry e Taylor Swift: duetto in vista? (Di mercoledì 24 marzo 2021) Katy Perry e Taylor Swift insieme in un duetto o in una collaborazione musicale di più ampio respiro. È questo il sogno dei fan delle due cantanti dopo una frase pronunciata dalla Perry durante una puntata di American Idol. La compagna di Orlando Bloom, parlando coi colleghi, ha affermato: “Riuscite a immaginare se io e Taylor lavorassimo insieme cosa potremmo fare?”. Una semplice e spontanea esternazione che però in futuro potrebbe portare, chissà, a degli scenari più concreti. L’uscita di Katy Perry c’è stata durante l’appuntamento di lunedì 22 marzo di American Idol, dedicato proprio ai duetti. Nel corso della serata si sono esibite le concorrenti Camille Lamb e Althea Grace che hanno deciso di superare le loro incomprensioni ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021)insieme in uno in una collaborazione musicale di più ampio respiro. È questo il sogno dei fan delle due cantanti dopo una frase pronunciata dalladurante una puntata di American Idol. La compagna di Orlando Bloom, parlando coi colleghi, ha affermato: “Riuscite a immaginare se io elavorassimo insieme cosa potremmo fare?”. Una semplice e spontanea esternazione che però in futuro potrebbe portare, chissà, a degli scenari più concreti. L’uscita dic’è stata durante l’appuntamento di lunedì 22 marzo di American Idol, dedicato proprio ai duetti. Nel corso della serata si sono esibite le concorrenti Camille Lamb e Althea Grace che hanno deciso di superare le loro incomprensioni ...

