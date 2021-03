Italia’s Got Talent 2021, chi è Giustinik: il supereroe abruzzese (Di mercoledì 24 marzo 2021) Italias’ Got Talent 2021, Giustinik il cosplayer parteciperà alla finale del Talent show, lui è Giustino Carchesio, ha 33 anni ed è di Ortona. Giustinik, il supereroe che ha fatto sorridere i giudici su Italia’s Got Talent 2021 (Screenshot)Sin da subito ha conquistato il pubblico di Italia’s Got Talent, Frank Matano ha deciso di donargli l’accesso diretto alla final del Talent show tramite il Golden Buzzer. Il suo costume di Superman e la sua creatività hanno fatto si che l’uomo riuscisse a guadagnarsi la finale, ha regalato tanti momenti di felicità e spensieratezza al pubblico di Italia’s Got Talent. Ha anche curato la scenografia ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Italias’ Gotil cosplayer parteciperà alla finale delshow, lui è Giustino Carchesio, ha 33 anni ed è di Ortona., ilche ha fatto sorridere i giudici suGot(Screenshot)Sin da subito ha conquistato il pubblico diGot, Frank Matano ha deciso di donargli l’accesso diretto alla final delshow tramite il Golden Buzzer. Il suo costume di Superman e la sua creatività hanno fatto si che l’uomo riuscisse a guadagnarsi la finale, ha regalato tanti momenti di felicità e spensieratezza al pubblico diGot. Ha anche curato la scenografia ...

