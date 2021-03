Idrogeno, una visione di lungo termine per la ripresa e la resilienza del Paese (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Italia è l’unico Paese a non avere ancora elaborato una vera strategia nazionale per l’Idrogeno. L’Italia può utilizzare a suo vantaggio l’Idrogeno sia per raggiungere i target di decarbonizzazione sia per creare nuove forme di competitività industriale, facendo leva sul proprio potenziale manifatturiero e sulle proprie competenze nella filiera del gas naturale. È quanto emerge dallo studio H2 Italy 2050: una filiera nazionale dell’Idrogeno per la crescita e la decarbonizzazione dell’Italia, realizzato da The European House – Ambrosetti per Snam per esaminare per la prima volta le potenzialità della filiera italiana dell’Idrogeno. Oggi l’Italia, così come il resto del mondo, deve affrontare una difficile fase di ripartenza. I cambiamenti che nell’ultimo anno hanno stravolto la quotidianità di vita e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Italia è l’unicoa non avere ancora elaborato una vera strategia nazionale per l’. L’Italia può utilizzare a suo vantaggio l’sia per raggiungere i target di decarbonizzazione sia per creare nuove forme di competitività industriale, facendo leva sul proprio potenziale manifatturiero e sulle proprie competenze nella filiera del gas naturale. È quanto emerge dallo studio H2 Italy 2050: una filiera nazionale dell’per la crescita e la decarbonizzazione dell’Italia, realizzato da The European House – Ambrosetti per Snam per esaminare per la prima volta le potenzialità della filiera italiana dell’. Oggi l’Italia, così come il resto del mondo, deve affrontare una difficile fase di ripartenza. I cambiamenti che nell’ultimo anno hanno stravolto la quotidianità di vita e ...

Rickycrosta : @Zippo88lrr Per l'elettrico bisogna seguire Toyota... che non ha fatto una full elettrica a batteria ma è andata di… - Valori_it : Trapelata una bozza degli atti delegati sulla tassonomia degli investimenti sostenibili. Ecco le novità per gas, ri… - Lollo_mare : Armaroli: l'idrogeno verde è una soluzione energetica sostenibile, ma at... - ExpoClima : Il progetto Hydrogen Energy Supply Chain prevede lo sviluppo di una catena di approvvigionamento completa dell’idro… - giankaleone : L'auto elettrica non inquina. Ne siamo proprio sicuri? Cronaca di una comunicazione verosimile (e parziale).… -