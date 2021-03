Governo: in replica Draghi al Senato vaccini, Libia e Ue (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Il piano vaccinale basta guardare al passato, ad eventuali errori ma certo in Europa c'è "delusione" tra i cittadini e l'invito è a guardare al futuro, le cose stanno andando meglio, il commissario Figliulo è "bravissimo e i risultati si stanno cominciando a vedere". Il premier Mario Draghi torna sul piano vaccinale nelle replica dopo le sue comunicazioni al Senato. Ma c'è anche la politica estera con l'annuncio di una visita in Libia nei prossimi giorni e l'Europa, in particolare il patto di stabilità. "Vorrei ringraziare tutti del sostegno che ho avuto nei vostri interventi e che indubbiamente -ha esordito Draghi nella replica- rendono questi passaggi internazionali molto più forti. E anche per un altro motivo che mi veniva ora da dire: queste discussioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Il piano vaccinale basta guardare al passato, ad eventuali errori ma certo in Europa c'è "delusione" tra i cittadini e l'invito è a guardare al futuro, le cose stanno andando meglio, il commissario Figliulo è "bravissimo e i risultati si stanno cominciando a vedere". Il premier Mariotorna sul piano vaccinale nelledopo le sue comunicazioni al. Ma c'è anche la politica estera con l'annuncio di una visita innei prossimi giorni e l'Europa, in particolare il patto di stabilità. "Vorrei ringraziare tutti del sostegno che ho avuto nei vostri interventi e che indubbiamente -ha esorditonella- rendono questi passaggi internazionali molto più forti. E anche per un altro motivo che mi veniva ora da dire: queste discussioni ...

