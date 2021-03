Fosse Ardeatine, Pd Roma: mai più fascismo e nazismo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma – “Nel giorno in cui ricordiamo i 335 martiri dell’eccidio delle Fosse Ardeatine insieme per la proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista. Il Partito Democratico di Roma incontra Valentina Cuppi presidente PD e sindaca di Marzabotto e Maurizio Verona, sindaco di Sant’Anna di Stazzema a partire dalle 18.30 sulla pagina Fb del PD Roma.” “In un giorno terribile che Roma mai dimentichera’ abbiamo scelto di riunirci, in via telematica per il pieno rispetto delle disposizioni anticovid, per aprire l’ultima settimana di raccolta firme rilanciando l’impegno di tutti i Circoli della Capitale a sostegno di un’iniziativa fondamentale per fermare tutti insieme l’azione di chi a Roma e in tutta Italia continua a seminare odio e violenza tra le ferite ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 marzo 2021)– “Nel giorno in cui ricordiamo i 335 martiri dell’eccidio delleinsieme per la proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista. Il Partito Democratico diincontra Valentina Cuppi presidente PD e sindaca di Marzabotto e Maurizio Verona, sindaco di Sant’Anna di Stazzema a partire dalle 18.30 sulla pagina Fb del PD.” “In un giorno terribile chemai dimentichera’ abbiamo scelto di riunirci, in via telematica per il pieno rispetto delle disposizioni anticovid, per aprire l’ultima settimana di raccolta firme rilanciando l’impegno di tutti i Circoli della Capitale a sostegno di un’iniziativa fondamentale per fermare tutti insieme l’azione di chi ae in tutta Italia continua a seminare odio e violenza tra le ferite ...

virginiaraggi : Roma ricorda i martiri delle Fosse Ardeatine. Non dobbiamo dimenticare una delle pagine più dolorose della nostra s… - Ambtedesco : “Ricordiamo il massacro delle Fosse Ardeatine, un dolore immenso inflitto in nome della Germania alla città di Roma… - Radio3tweet : Punire una popolazione proprio nel momento in cui la si stava perdendo, dimostrare al mondo che Roma non era una ci… - paolo40488243 : Il 24 marzo 1944 i nazisti ammazzano 335 persone alle fosse Ardeatine. “ ci hanno seppellito ma siamo semi”… - nessunoindietro : RT @virginiaraggi: Roma ricorda i martiri delle Fosse Ardeatine. Non dobbiamo dimenticare una delle pagine più dolorose della nostra storia… -