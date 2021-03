Ferrero implementa programma nella filiera del cacao

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Unadelsempre più sostenibile: raggiunto l’obiettivo 2020 dell’approvvigionamento del 100% dicertificato sostenibile, attraverso standard gestiti in maniera indipendente; notevoli progressi nel raggiungimento dell’obiettivo 100% di tracciabilità in tutta ladi approvvigionamento; rinnovata la partnership strategica con Save the Children attraverso un progetto da 8 milioni di euro per aumentare e rafforzare ulteriormente le attività di protezione dei bambini. Sono gli impegni messi in campo dal Gruppoche continua a portare avanti e aumentare gli sforzi orientati alla sostenibilità del proprionell’ambito delFarming Values Cocoa. Raggiunto l’obiettivo 2020 fissato per il ...

(Adnkronos) - Una filiera del cacao sempre più sostenibile: raggiunto l'obiettivo 2020 dell'approvvigionamento del 100% di cacao certificato sostenibile, attraverso standard gestiti in maniera indipen ...Il gruppo di Alba rinnova la partnership strategica con Save the Children. Varato un progetto da 8 milioni di euro per rafforzare le attività di protezione dei bambini contro il lavoro minorile ...