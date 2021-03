Falsi passaporti vaccinali in vendita a 200 dollari sul darkweb. I consigli anti truffa

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il (o Green pass) per favorire i viaggi all'estero e le riaperture non è ancora una realtà concreta, in Europa servirà un accordo tra i 27 paesi per renderli operativi entro giugno, ma sul sono già ...

Rispetto a gennaio, fa sapere la società, il numero di annunci è aumentato del 300% e l'attività sul darkweb si è espansa, appunto, anche con la vendita deicertificati di vaccinazione. Da ...Roma - Ivaccinali per favorire i viaggi e le riaperture non sono ancora una realtà concreta - in ... spacciati per quelli emessi da enti ufficiali, e anche testdi negatività. I due ...Il passaporto vaccinale (o Green pass) per favorire i viaggi all'estero e le riaperture non è ancora una realtà concreta, in Europa servirà un accordo tra i ...Roma - I passaporti vaccinali per favorire i viaggi e le riaperture non sono ancora una realtà concreta - in Europa servirà un accordo tra i 27 paesi per renderli operativi entro giugno - ma sul darkw ...