“È per lei”. Arisa, il colpo di scena arriva dall’ex fidanzato. Il gesto di Andrea cambia tutto (Di mercoledì 24 marzo 2021) La cantante Arisa è alle prese con il serale di ‘Amici’, che sabato prossimo avrà il suo secondo appuntamento. Insieme a Lorella Cuccarini ha un gran da fare per lottare in modo duro con i ‘rivali’ Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Oltre a questo impegno professionale, seguito alla partecipazione alla 71° edizione del Festival di Sanremo, l’artista sta facendo i conti con una situazione privata tutt’altro che felice. Si era parlato con forza di un suo matrimonio, ma poi tutto è naufragato. La sua love story con Andrea Di Carlo sembrava stesse procedendo benissimo e per Arisa mai si era avvicinata così tanto la possibilità di convolare a nozze con la sua dolce metà. Ma qualcosa è andata non nel verso giusto e dall’altare si è passati ad una clamorosa separazione. Da un paio di settimane non formano più una coppia, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) La cantanteè alle prese con il serale di ‘Amici’, che sabato prossimo avrà il suo secondo appuntamento. Insieme a Lorella Cuccarini ha un gran da fare per lottare in modo duro con i ‘rivali’ Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Oltre a questo impegno professionale, seguito alla partecipazione alla 71° edizione del Festival di Sanremo, l’artista sta facendo i conti con una situazione privata tutt’altro che felice. Si era parlato con forza di un suo matrimonio, ma poiè naufragato. La sua love story conDi Carlo sembrava stesse procedendo benissimo e permai si era avvicinata così tanto la possibilità di convolare a nozze con la sua dolce metà. Ma qualcosa è andata non nel verso giusto e dall’altare si è passati ad una clamorosa separazione. Da un paio di settimane non formano più una coppia, ...

