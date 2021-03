Draghi al Senato parla di riaperture: dopo Pasqua l’obiettivo è quello di riaprire le scuole (anche in zona rossa) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Informativa del presidente del Consiglio Mario Draghi nell’aula del Senato in vista del Consiglio Europeo in programma domani e dopodomani. Tanti gli aspetti trattati, sui quali tornerà anche nel pomeriggio alla Camera. I passaggi più importanti sono stati sottolineati dagli applausi scroscianti dei Senatori, a partire dalla battuta sugli over 80 non vaccinati. “Sono difficili accettare le differenze che si sono create su base regionale. Le Regioni seguano le priorità del piano nazionale“, ha dichiarato il presidente del Consiglio, affiancato dai ministri della Pubblica Istruzione Renato Brunetta, quello dell’Innovazione tecnologica Vittorio Colao, il titolare dei Rapporti con il parlamento Federico D’Incà, la ministra degli Interni Luciana Lamorgese e ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Informativa del presidente del Consiglio Marionell’aula delin vista del Consiglio Europeo in programma domani edomani. Tanti gli aspetti trattati, sui quali tornerànel pomeriggio alla Camera. I passaggi più importanti sono stati sottolineati dagli applausi scroscianti deiri, a partire dalla battuta sugli over 80 non vaccinati. “Sono difficili accettare le differenze che si sono create su base regionale. Le Regioni seguano le priorità del piano nazionale“, ha dichiarato il presidente del Consiglio, affiancato dai ministri della Pubblica Istruzione Renato Brunetta,dell’Innovazione tecnologica Vittorio Colao, il titolare dei Rapporti con ilmento Federico D’Incà, la ministra degli Interni Luciana Lamorgese e ...

