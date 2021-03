DayDreamer | anticipazioni 24 marzo | Sanem è distrutta

(Di mercoledì 24 marzo 2021)della puntata di oggi, mercoledì 24, diLe Ali del Sogno:è disperata; la Polizia ha messo i sigilli al suo laboratorio di creme. Il sogno della scrittrice è stato distrutto. Can la tranquillizza ed è pronto ad aiutarla.va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.40. La trama delle puntata di oggi: Can escoprono che Cemal con Articolo completo: dal blog SoloDonna

Le Ali del Sogno,oggi, 24 marzo Nella puntata di oggi, 24 marzo, diLe Ali del Sogno , vedendo Sanem distrutta per la questione delle sue creme, Can prenderà una ...Le Ali del Sogno/oggi, 24 marzo: Ygit tradisce Sanem! Gessica Notaro dopo l'operazione al viso: 'La felicità è alle stelle' Da quando ha subito l'aggressione, Gessica Notaro ...Terzo appuntamento della settimana con Daydreamer; scopriamo insieme le anticipazioni per la puntata di oggi 23 marzo. Sanem scoprirà cosa è accaduto ai suoi amici e alle sue creme e sarà disperata.La ragazza deciderà di prendere le distanze dall’editore e sospendere la promozione del libro. Sanem, dopo aver recuperato il rapporto con Can, inizierà a rendersi conto che Yigit non è la brava ...