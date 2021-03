Dario Fo | l’eterno e onnisciente Artista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 24 marzo del 1926 nasceva a Sangiano l’. Perché quando si parla diFo l’unica parola che può essere utilizzata per riassumere ciò che fu è proprio questa:. Laureato in pittura all’Accademia delle Belle Arti di Brera, non dedicò la sua vita alla tela, ma a questo e molto altro. Fu un grande attore di teatro, riportò in auge il Grammelot e fece di questa lingua, miscuglio di dialetti e suoni onomatopeici, uno dei segni distintivi delle sue opere, tra cui pare impossibile dimenticare “Mistero Buffo”. I gesti dei suoi giullari rivivono nella memoria storica di chi ha amato il teatro ed ha ammirato la sua eccellenza nel raccontare il riscatto sociale, rompendo quella sottile quarta parete che divide l’attore dal pubblico. Il suo impegno politico di sinistra riecheggia nei teatri e i suoi scritti restituiscono ...