**Covid: dopo approvazione Ema al via in Baviera produzione vaccino Sputnik per Ue** (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mosca, 24 mar. (Adnkronos/Dpa) - L'azienda farmaceutica R-Pharm inizierà a produrre il vaccino Sputnik V nell'impianto di Illertissen, in Baviera, ai primi di giugno, ha reso noto il responsabile della direzione economia della salute della società russa, Aleksandr Bykov, in una intervista all'agenzia di stampa "Dpa". "Stiamo facendo tutti gli sforzi per avviare la produzione in estate", ha spiegato. L'impianto dispone già di tutti i macchinari necessari ad avviare la produzione che potrà arrivare a milioni di dosi di vaccino ogni mese. "Stiamo aspettando la decisione dell'Ema perché l'autorizzazione dell'ente regolatorio europeo costituisce la base legale per avviare la produzione", ha precisato anticipando che i vaccini prodotti in Baviera saranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mosca, 24 mar. (Adnkronos/Dpa) - L'azienda farmaceutica R-Pharm inizierà a produrre ilV nell'impianto di Illertissen, in, ai primi di giugno, ha reso noto il responsabile della direzione economia della salute della società russa, Aleksandr Bykov, in una intervista all'agenzia di stampa "Dpa". "Stiamo facendo tutti gli sforzi per avviare lain estate", ha spiegato. L'impianto dispone già di tutti i macchinari necessari ad avviare lache potrà arrivare a milioni di dosi diogni mese. "Stiamo aspettando la decisione dell'Ema perché l'autorizzazione dell'ente regolatorio europeo costituisce la base legale per avviare la", ha precisato anticipando che i vaccini prodotti insaranno ...

Advertising

lucianonobili : Andrea #Scanzi. Un anno fa negazionista del Covid, un anno dopo furbetto del #vaccino, che salta la fila. Mille scu… - Agenzia_Ansa : Dopo quelle inglese e brasiliana, in Sardegna è presente anche la variante sud africana del Covid. A confermarlo è… - LegaSalvini : #Storace: “Un anno fa Scanzi diceva che il Covid era un raffreddore. Un anno dopo salta la fila per vaccinarsi” - TV7Benevento : **Covid: dopo approvazione Ema al via in Baviera produzione vaccino Sputnik per Ue**... - PAOLO30158591 : RT @ArmoniosiAccent: #Bassetti insulta Simona #Ventura perché ha osato curarsi dopo avere scoperto la positività al #covid. Il ciarlatano,… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid dopo Noemi, malata di Alzheimer, per lei ancora niente vaccino ... dunque il vaccino non ti tocca… forse dopo, magari con la categoria della tabella due&... secondo cui circa un terzo delle donne e quasi un quinto degli uomini morti per Covid in Italia avevano ...

Lavoro: Censis, 87% aziende ottimiste su ripresa post - Covid Le aziende sono ottimiste, pronte a una feroce competizione nel dopo Covid. È quanto emerge dal quarto Rapporto Censis - Eudaimon sul welfare aziendale, realizzato con il contributo di Credem, Edison e Michelin, secondo cui mentre i lavoratori vedono cupo l'...

Coronavirus, governo: riapertura dopo Pasqua o proroga delle misure anti-covid Il Sole 24 ORE Vaccino italiano ReiThera, partita con grande adesione di volontari la seconda fase di sperimentazione Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - Entra oggi in fase avanzata di sperimentazione clinica il vaccino anti-Covid 'made in Italy' di ReiThera ... ed immunogenicità generati nelle prime settimane dopo ...

Denaro su Basquiat e Bansky, su Picasso e Fautrier per speculazione o carità In un certo senso, questo è quanto passa il mercato oggi, e tutto sommato sotto le ceneri del Covid sembra pulsare ancora il desiderio ... alla stima alta di 320 milioni HK$, pari a oltre 30 milioni ...

... dunque il vaccino non ti tocca… forse, magari con la categoria della tabella due&... secondo cui circa un terzo delle donne e quasi un quinto degli uomini morti perin Italia avevano ...Le aziende sono ottimiste, pronte a una feroce competizione nel. È quanto emerge dal quarto Rapporto Censis - Eudaimon sul welfare aziendale, realizzato con il contributo di Credem, Edison e Michelin, secondo cui mentre i lavoratori vedono cupo l'...Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - Entra oggi in fase avanzata di sperimentazione clinica il vaccino anti-Covid 'made in Italy' di ReiThera ... ed immunogenicità generati nelle prime settimane dopo ...In un certo senso, questo è quanto passa il mercato oggi, e tutto sommato sotto le ceneri del Covid sembra pulsare ancora il desiderio ... alla stima alta di 320 milioni HK$, pari a oltre 30 milioni ...