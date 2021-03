(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 20 marzo su Repubblica è apparso un “foto articolo” (non mi viene da chiamarlo diversamente): cinque righe di testo e diverse foto. Il pezzo titola: Coronavirus a Milano, codaper undi cibo davanti alla sede di Pane quotidiano Seguono foto che non posso mostrarvi perché non ne ho i diritti, ma che mostrano questa coda lunghissima, a Milano, definita per l’appunto “coda”. Il testo che accompagna l’articolo parla direttamente alla pancia, lo riporto per diritto di critica in attesa delle prossime minacce del gruppo GEDI: E’ sterminata, sembra senza fine, la lunghissima coda di chi ha bisogno davanti alla sede di viale Toscana di Pane quotidiano, l’organizzazione che a Milano distribuisce aiuti alimentari a chi non ce la fa. Sono le immagini della crisi che l’emergenza Covid ha provocato a Milano e che sembra ...

Advertising

Minutza2 : RT @butacit: Code record per un pacco di cibo… - kiara86769608 : RT @butacit: Code record per un pacco di cibo… - butacit : Code record per un pacco di cibo… - lucainge_tweet : Spitz Rossi d’Angera, l’aperitivo dei record in stile Belle Epoque - lucainge_tweet : La pandemia non ha fermato il caro-casa: aumento record dal 2010 -

Ultime Notizie dalla rete : Code record

Il Fatto Quotidiano

... - (Mondiale QF Europa 2021/2022, Gruppo I) var ad_active = 1; // new facebook$(document).Squadre Giocatori Marcatori Marcatori / Assists Stadi Arbitri Statistiche Marcatore Giocatori...Meno caos e cifrea Palermo Dopo le, che hanno reso difficile l'attesa ai pazienti vulnerabili, e le sacrosante proteste, oggi la situazione è stata gestita meglio. C'è stato più ordine, ...Over 20,000 tickets were sold on a record-breaking day one of the limited pre-sale for the blockbuster unification showdown between Canelo Alvarez and Billy Joe Saunders on Saturday May 8 at AT&T ...HTSC (stock code: 6886.HK; "the Company") announced its annual results for the year ended December 31, 2020. The Company hit a record-high revenue and profit in 2020. It achieved RMB 40.53 billion in ...