Calendario Formula 1 2021 | date e orari di tutte le gare previste

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Mondiale più lungo di sempre è pronto a partire. Ventitré tappe, con l’incognita pandemia che incombe, ed emozioni indefinite: lasi presenta come uno dei Mondiali più attesi degli ultimi anni. La Mercedes continuerà a dominare o Max Verstappen riuscirà a spezzare l’egemonia tedesca? E poi la Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz vuole tornare a lottare per le prime posizioni dopo un’annata disgraziata. Tutto qui? Neanche per sogno: Sebastian Vettel in Aston Martin, il ritorno di Fernando Alonso e poi una suggestione che fa venire i brividi a tutti: quel M.Schumacher, Mick figlio del leggendario Michael, che esordirà con la Haas. Si parte dal Bahrain e si finisce ad Abu Dhabi, da marzo a dicembre il giro del mondo con il rombo di motori più conosciuto dell’intero globo terrestre. La1 è pronta a spiccare ...

