Austerity vaticana Il papa taglia gli stipendi ai cardinali

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 marzo 2021)meno ricchi causa Covid. Per ridurre il deficit, aggravato dalla pandemia del Covid-19,Francesco ha disposto con un provvedimento “motu proprio” dire dal primo aprile per un anno la retribuzione deidel 10%, quella dei superiori dell’8%, quella di ecclesiastici e religiosi del 3%: glidei laici (esclusi, ovviamente, coloro che rivestono ruoli superiori) non vengono toccati. La riduzione, precisa la normativa, “non si applica qualora l’interessato documenti che gli sia impossibile far fronte a spese fisse connesse allo stato di salute proprio o di parenti entro il secondo grado”. I presupposti per l’applicazione di tale disposizione “sono valutati annualmente”. Per un anno è poi “sospesa la maturazione degli scatti biennali di anzianità” per superiori e ...