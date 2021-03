Alessia Cammarota e Aldo Palmieri hanno perso il terzo figlio, il dolore della coppia su Instagram: “Nessuna domanda, nessun racconto” (Di mercoledì 24 marzo 2021) La notizia era stata accolta con immensa gioia lo scorso 14 febbraio quando attraverso le proprie storie Instagram, la celebre coppia formata da Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, aveva deciso di annunciare nel giorno di San Valentino l’arrivo del loro terzo figlio. Purtroppo, a distanza di un mese, la triste notizia: la coppia avrebbe perso il bimbo. Alessia Cammarota e Aldo Palmieri, il dolore su Instagram: la coppia ha perso il terzo figlio Era stato un annuncio gioioso quello che era arrivato su Instagram da parte di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) La notizia era stata accolta con immensa gioia lo scorso 14 febbraio quando attraverso le proprie storie, la celebreformata da, aveva deciso di annunciare nel giorno di San Valentino l’arrivo del loro. Purtroppo, a distanza di un mese, la triste notizia: laavrebbeil bimbo., ilsu: lahailEra stato un annuncio gioioso quello che era arrivato suda parte di ...

