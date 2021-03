Aborto, il Consiglio d’Europa bacchetta di nuovo l’Italia (Di giovedì 25 marzo 2021) Disparità di accesso all’interruzione volontaria di gravidanza a livello locale e regionale; personale medico specializzato insufficiente un po’ ovunque; ginecologi obiettori in aumento; medici non obiettori discriminati nel lavoro. Se non se ne fosse ancora accorto il ministero della Sanità, ci ha pensato il Consiglio d’Europa a ricordare all’Italia che non ha ancora risolto le violazioni rilevate nel 2013 e nel 2015. Malgrado gli ultimi dati disponibili sull’Aborto volontario nel nostro Paese risalgano al 2018, con una relazione governativa presentata … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 25 marzo 2021) Disparità di accesso all’interruzione volontaria di gravidanza a livello locale e regionale; personale medico specializzato insufficiente un po’ ovunque; ginecologi obiettori in aumento; medici non obiettori discriminati nel lavoro. Se non se ne fosse ancora accorto il ministero della Sanità, ci ha pensato ila ricordare alche non ha ancora risolto le violazioni rilevate nel 2013 e nel 2015. Malgrado gli ultimi dati disponibili sull’volontario nel nostro Paese risalgano al 2018, con una relazione governativa presentata … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

