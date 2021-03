VIDEO Camila Giorgi | allenamento con vista su Miami Addominali scolpiti e fisico perfetto

(Di martedì 23 marzo 2021)si sta preparando per affrontare Kiki Bertens al secondo turno del Masters 1000 di, prestigioso torneo incominciato oggi sul cemento della località statunitense. La tennista italiana ha usufruito di un bye all’esordio e ora è attesa dalla durissima sfida contro l’olandese nei 32esimi di finale. Si preannuncia una contesa particolarmente dura per la nostra portacolori, che dovrà esprimere il suo miglior gioco se vorrà avere la meglio contro la numero 11 del ranking WTA., numero 86 al mondo, si sta sottoponendo a duri allenamenti proprio per presentarsi al meglio in questa avventura a stelle e strisce. La giocatrice, che nella prima parte dell’anno aveva sfoggiato tutta la sua bellezza con alcuni scatti su Instagram, ha pubblicato sul suo profilo una serie di ...

Advertising

lalisfav : @I4YE0N lula #bbtvi2020 #followtrick #BBB21 #bbtvi #BBB @offclASTRO @BLACKPINK Juliette e Sarah Paredao BBB21 cami… - lalisfav : @shotaoceans . #bbtvi2020 #followtrick #BBB21 #bbtvi #BBB @offclASTRO @BLACKPINK Juliette e Sarah Paredao BBB21 ca… - changezstan : RT @znandax: gente, a juliette e a camila ?????? - lalisfav : @grapezinho_ nunca vou superar #bbtvi2020 #followtrick #BBB21 #bbtvi #BBB @offclASTRO @BLACKPINK Juliette e Sarah… - lalisfav : @rsewst siim #bbtvi2020 #followtrick #BBB21 #bbtvi #BBB @offclASTRO @BLACKPINK Juliette e Sarah Paredao BBB21 cami… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Camila

LaVoceDiAsti.it

Lo dimostrano icheGiorgi ha postato nelle ultime ore da Miami. Un workout da urlo, per motivare anche i suoi follower ad allenarsi anche in casa, dato che le palestre sono chiuse a ...Giorgi ha pubblicato idel suo allenamento su Instagram. La tennista parteciperà al torneo di Miami: è l'unica italiana al via nel tabellone principaleCamila Giorgi si allena intensamente a Miami e mostra gli addominali di ferro! Che fisicaccio la tennista azzurra, tutti pazzi per i suoi workout sui social ...Camila Giorgi, che allenamento a Miami: l'azzurra è pronta per il torneo (VIDEO). Al primo turno la tennista di Macerata affronterà una qualificata ...