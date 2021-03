Usa, strage in un supermercato del Colorado. Un uomo armato di fucile uccide 10 persone, tra le vittime un poliziotto (Di martedì 23 marzo 2021) Dieci persone uccise, incluso un agente di polizia. Questo il bilancio di una strage in un supermercato di Boulder, in Colorado, dove intorno alle 14.30 locali un uomo armato di fucile ha aperto il fuoco, freddando – tra gli altri – il primo agente arrivato sul posto. Il presunto killer è stato fermato ed è ora in custodia. L’allarme è scattato poco dopo le 14.30 locali: il primo agente ad arrivare sul posto è stato Eric Talley, poliziotto di 51 anni. Poco dopo un tweet della polizia ha invitato tutti a tenersi alla larga dall’area. Nel frattempo un imponente spiegamento di forze dell’ordine è giunto nell’area. «Ti devi arrendere e uscire con le mani alzate», ha detto un agente al megafono rivolgendosi al killer all’interno del King Soopers. Poco ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021) Dieciuccise, incluso un agente di polizia. Questo il bilancio di unain undi Boulder, in, dove intorno alle 14.30 locali undiha aperto il fuoco, freddando – tra gli altri – il primo agente arrivato sul posto. Il presunto killer è stato fermato ed è ora in custodia. L’allarme è scattato poco dopo le 14.30 locali: il primo agente ad arrivare sul posto è stato Eric Talley,di 51 anni. Poco dopo un tweet della polizia ha invitato tutti a tenersi alla larga dall’area. Nel frattempo un imponente spiegamento di forze dell’ordine è giunto nell’area. «Ti devi arrendere e uscire con le mani alzate», ha detto un agente al megafono rivolgendosi al killer all’interno del King Soopers. Poco ...

Advertising

rubio_chef : “Usa, strage in un supermercato del Colorado: uomo armato uccide 10 persone e viene fermato”. No #AnnaLombardi… - Blunaturale : RT @rubio_chef: “Usa, strage in un supermercato del Colorado: uomo armato uccide 10 persone e viene fermato”. No #AnnaLombardi @repubblica,… - PCossu : RT @rubio_chef: “Usa, strage in un supermercato del Colorado: uomo armato uccide 10 persone e viene fermato”. No #AnnaLombardi @repubblica,… - baffi65 : L’ennesima strage... @beretta_g Usa, strage in un supermercato del Colorado: uomo armato uccide dieci persone… - GrifoRampante : Usa, strage in un supermercato del Colorado: uomo armato uccide dieci persone e viene fermato -