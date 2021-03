Treviso, 17enne prova a rapinare donna che fa jogging e la colpisce con diverse coltellate (Di martedì 23 marzo 2021) commenta A Mogliano Veneto , nel Trevigiano, un ragazzo in bicicletta ha aggredito una 26enne che stava facendo jogging, colpendola con diverse coltellate. La giovane è stata trasportata in gravi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 marzo 2021) commenta A Mogliano Veneto , nel Trevigiano, un ragazzo in bicicletta ha aggredito una 26enne che stava facendo, colpendola con. La giovane è stata trasportata in gravi ...

